Харьковчанка обвинила тюремного надзирателя в избиении ее сына с инвалидностью (фото)

В Харькове сотрудник тюрьмы избил подростка с инвалидностью, применяя спецсредства. Мать 16-летнего парня просит помочь, поскольку полиция на дело не реагирует и мужчину, который нарушил закон, никак не привлекает к ответственности.

Женщина отметила, что ей не нужны деньги, она лишь хочет правосудия.

Об инциденте жительница Харькова Светлана Умеренкова написала на своей странице в Facebook.

"Хочу рассказать вам об инциденте, произошедшем с моим ребенком. 31 мая, около 22:00, Ромка шел домой с тремя друзьями, увидел вросший в землю запорожец, без стекла. Дверь открыта, мальчишки (а им всем по 16 лет) сели в него посидеть. Не ломали ничего, не пытались разобрать или угнать, просто посидеть. Выскочил хозяин "авто", забрызгал всех пацанов перцовым баллончиком. Трое Роминых друзей успели убежать, а Ромка не смог. У Ромы одна нога, это после онкозаболевания, которое мы успешно побороли", - рассказала женщина.

Читайте такжеВ Днепропетровской области мужчину осудили за варварское убийство девушки

"Дальше больше. Хозяин "авто" вытащил одноногого пацана, слепого от перцового баллончика, и давай его дубасить резиновой дубинкой. Три гематомы на голове, три гематомы на спине, одна на руке... Но и этого хозяину показалось мало... Он говорит своему уже сыну, вынеси ка мне наручники. Хозяин "авто" не кто-то там, а надзиратель в одной из харьковских тюрем. Его сынок выносит наручники, моего сына заковывают в них, и волоком тащат к себе во двор (подняться с земли эта гнида моему ребенку не позволила), приговаривая, что сейчас, дескать, я тебе и ногу твою сломаю, и пальцы на руке молотком перекрошу. Выскочил сосед этого хозяина, отбил моего сына, вызвал полицию. Полиция нас. Хозяин авто требует моральный ущерб возместить ему. 100 долларов США. Шок", - отметила Светлана. "Мы написали заявление в полицию, сняли побои с Ромки, при этом не послав нас сделать даже снимки головы или ребер. Вот такая интересная в Харькове СМЭ... Но я все сфотографировала... На следующий день, это уже 1 июня, Роме плохо и плохо, не ест, только спит весь день и все, встает с кровати - голова кружится, болит, тошнит. Вызвали скорую, поехали в 4-ю неотложку на томограф головы, сделали снимки, ребра целые, голова целая. Отправили домой пить нимесил и мазать гематомы троксевазином. Прошло пять дней. Фамилию му*ака узнать не могу, так как глухой мороз со стороны полиции. Не знаю, отправили ли ему на работу сигнал, о том, что этот ублюдок избил подростка-инвалида спецсредствами, которые он применяет на зоне. Сутки! Сутки после избиения мой сын не разговаривал! У него шок!" - написала женщина.

"Я не хочу денег! Я хочу, чтобы мразь ответила по закону. Я хочу, чтобы мой сын перестал бояться гулять. Я не хочу бояться отпускать его гулять. Помогите дать делу резонанс!" - попросила Светлана.