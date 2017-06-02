Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в попытке похищения и вывоза в РФ бизнесмена

Печерский районный суд города Киева избрал подозреваемому в покушении на похищение бизнесмена Владимиру Бове меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 134 тыс. грн. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судьей Владимиром Карабанем.

Представители прокуратуры Киевской области ходатайствовали об избрании подозреваемому - 38-летнему столичном предпринимателю Бове - меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога.

Ему предъявлено подозрение в подготовке к незаконному лишению свободы лица по предварительному сговору группы лиц и в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

В течение судебного заседания выяснилось, что подозреваемый - ранее судимый по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты Бови настаивали на мере пресечения в виде личного обязательства или залога, размер которой просили определить суд.

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Однако суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуроров. Таким образом, в зале суда подозреваемый был взят под стражу.

Он может быть освобожден из-под стражи в случае, если за него будет внесен залог в размере 134 тыс. грн.

Адвокаты подозреваемого заявили, что будут обжаловать это решение в Апелляционном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали группу лиц, которые за 17 млн долл. пыталисьпохитить и переправить в Россию бизнесмена, который уехал в Украину из-за преследования российскими властями.