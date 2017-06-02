Правоохранители задержали заказчика неудавшегося похищения и вывоза в Россию бизнесмена

Заказчиком похищения украинского бизнесмена, который в прошлом был гражданином Российской Федерации, оказался гражданин РФ, он уже задержан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"Заказчик - гражданин Российской Федерации. Он тоже задержан ", - сказал Чибисов.

Прокурор подтвердил ранее озвученную генеральным прокурором Юрием Луценко информацию о том, что за похищение бизнесмена группе преступников предлагали 17 млн долларов, а задержаны они были при передаче 100 тыс. долларов.

Как отметил Чибисов, задержание группировки, число членов которой он не уточнил, произошло вчера одновременно в Киеве и Киевской области с привлечением около 100 правоохранителей, в том числе сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".

По словам Чибисова, общая сумма, которую хотели получить от бизнесмена, как сейчас установлено, достигает 300 млн долларов.

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Прокурор отметил, что сегодня суд будет избирать меру пресечения всем задержанным.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко в Facebook написал, что правоохранители задержали группу лиц, которые за 17 млн долл. пытались похитить и переправить в Россию бизнесмена, выехавшего в Украину из-за преследования российскими властями.

«Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом», - сообщил он.