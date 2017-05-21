Столкновения в Днепре 9 мая: в МВД обещают завершить проверку действий полиции в июне

В Министерстве внутренних дел Украины обещают до 10 июня завершить проведение служебной проверки действий полицейских во время столкновений 9 мая в Днепре. Об этом директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил в интервью телеканалу "112 Украина".

"До 10 июня служебное расследование на 100% будет завершено. Но предварительно говорит о непрофессиональных действиях - умышленные или неумышленные - покажет результат служебного расследования", - сказал Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой увезла «скорая».

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также инициировано служебное расследование относительно профессионализма и правомерности действий полицейских.

По результатам расследования по состоянию на 17 мая было установлено 25 лиц, участвовавших в столкновениях и спровоцировавших массовую драку 9 мая. Из них 14 лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений, пяти избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Восьми лицам заочно вручены уведомления о подозрении, они объявлены в розыск. Степень вины еще 7 человек, участвовавших в столкновениях, устанавливается.