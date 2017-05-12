Стычки в Днепре 9 мая: о подозрении сообщено 5 людям

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам беспорядков в Днепре 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«В рамках уголовного производства, начатого в отношении событий в Днепре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая, правоохранительными органами были задержаны семь человек, причастных к организации и совершению массовых беспорядков», - отметила она и добавила: «Пятерым из них сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений (ч.1 ст.294, ст.293 и ч.2 ст.350 УК Украины), также подготовлено сообщение о подозрении еще в отношении трех лиц».

Сарган напомнила, что одному из подозреваемых вчера, 11 мая, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня суд решит вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

«С одним лицом заключено соглашение о признании виновности, поскольку указанный подозреваемый дал важную информацию и полностью сотрудничает со следствием», - отметила Сарган.

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По ее словам, в уголовном производстве, открытом по факту событий в Днепре, «признаны потерпевшими 10 человек, допрошено большое количество свидетелей, проведено около 20 обысков, 19 опознаний лиц, следственным путем устанавливаются источники финансирования и организаторы преступления».

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая помощь».

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к Монументу славы с синими шариками. Здесь возникла драка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. В частности, были подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Начальником областной полиции Днепропетровщины назначен Виталий Глуховеря.