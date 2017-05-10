Флаги СССР, драки с титушками, десятки задержанных и пострадавших: как Украина "отпраздновала" 9 мая (видео)
14:58, 10 мая 2017Происшествия
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В нескольких городах Украины 9 мая "Марши памяти" сопровождались драками.
Стычка во время празднования Дня Победы над нацизмом в Одессе 9 мая / Фото УНИАН
В Киеве потасовки произошли у офиса "ОУН" Коханивского, мимо которого проходил "марш", а также у Аллеи Славы - из-за используемой символики СССР.
В Одессе несколько стычек случилось между проукраинскими активистами и участниками "марша".
В Харькове драку устроили во время возложения цветов к Мемориалу Славы.
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А вот в Днепре столкновения произошли сначала между ветеранами АТО и "титушками", а потом и с полицией. Из-за событий в Днепре уже уволено руководство городской и областной полиции.
В результате столкновений 9 мая в Украине были задержаны 80 человек, десятки людей пострадали.
Потасовки в городах Украины во время празднования 9 мая
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