Флаги СССР, драки с титушками, десятки задержанных и пострадавших: как Украина "отпраздновала" 9 мая (видео)

В Киеве потасовки произошли у офиса "ОУН" Коханивского, мимо которого проходил "марш", а также у Аллеи Славы - из-за используемой символики СССР.

В Одессе несколько стычек случилось между проукраинскими активистами и участниками "марша".

В Харькове драку устроили во время возложения цветов к Мемориалу Славы.

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А вот в Днепре столкновения произошли сначала между ветеранами АТО и "титушками", а потом и с полицией. Из-за событий в Днепре уже уволено руководство городской и областной полиции.

В результате столкновений 9 мая в Украине были задержаны 80 человек, десятки людей пострадали.