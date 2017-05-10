Отголоски стычек в Днепре: назначен и.о. главы полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности

Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности назначен начальник патрульной полиции города Днепра Владимир Богонос. Соответствующий приказ подписал руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моим приказом будет назначен руководитель патрульной полиции города Днепра Владимир Богонос. Приказ вступает в силу с 10 часов утра», – отметил Князев.

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Как сообщал УНИАН, сегодня 10 мая, после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровской области.

В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Напомним, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая тоже направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с «титушками», которые напали на участников АТО в Днепре 9 мая.