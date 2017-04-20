Во Львове произошло тройное ДТП (фото)
13:22, 20 апреля 2017Происшествия
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В результате аварии никто не пострадал.
ДТП произошло утром / 032.ua, пресс-служба патрульной полиции Львова
Во Львове сегодня произошло тройное ДТП. Об этом сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова.
"Не разминулись автомобили "Toyota RAV4", "Ваз 2107" и "Hyundai Accent". В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. На водителя автомобиля "Hyundai Accent" патрульные полицейские составили протокол за несоблюдение безопасной дистанции", - сказано в сообщении.
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