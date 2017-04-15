Пострадавшим в ДТП в России украинцам оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет - МИД

Пострадавшим в ДТП в Ленинградской области (РФ) гражданам Украины оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 14 апреля в результате ДТП в Ленинградской области пострадали трое граждан Украины. Один из них госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое других после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение.

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Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге поддерживает связь с лечебным учреждением и правоохранительными органами, которые проводят расследование по этому делу, добавили в МИД.

Как сообщалось, авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области. По информации местных властей, все пострадавшие - дорожные рабочие.

По предварительным данным прокуратуры Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, в котором ехали рабочие, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом.

Среди пострадавших, кроме трех украинцев, также граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.