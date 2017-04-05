В Киеве произошел крупный пожар в многоэтажке (фото, видео)

09:58, 05 апреля 2017
Происшествия
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Сотрудники Госчс эвакуировали из горящей многоэтажки 37 человек.

Ликвидация пожара затянулась из-за того, что надо было эвакуировать много людей / Фото Киев оперативный

В Киеве на массиве Татарка на ул. Половецкой, 16-Б в квартире на 6-м этаже около 18:45 произошел пожар. За короткое время пламя распространилось на два верхних этажа. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС в Киеве, передает 112.ua.

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Сотрудники ГосЧС эвакуировали из горящей многоэтажки 37 человек, среди них одного ребенка и четырех лиц пожилого возраста. В результате пожара никто не пострадал, двухлетнего ребенка доставили в больницу.

Ликвидация пожара затянулась из-за того, что надо было эвакуировать много людей. Об этом заявил заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Госчс Киева Александр Войтович.

Пожар тушили 14 пожарных машин.

Скорее всего, причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Квартиры не повреждены.

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Теги: #Киев#пожар