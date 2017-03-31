Оскорбленный посетитель автозаправки устроил стрельбу из дробовика (видео)

В Запорожье, поссорившись с другими покупателями, обиженный посетитель принес на АЗС оружие, и, как говорят очевидцы, начал стрелять из дробовика во все стороны.

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Два человека получили ранения.

Персонал заправки не пострадал. Полицейским удалось задержать вооруженного клиента.