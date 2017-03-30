В Харькове горели цеха велозавода, есть пострадавшие (фото)

В Харькове горели цеха велозавода, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что в 3-этажном недействующем здании горит строительный мусор на 50 кв.м. На месте пожара пострадал мужчина, 1991 г. р., житель города Харькова. С диагнозом легкое отравление угарным газом был госпитализирован. На пожаре погибших нет", - сказано в сообщении.

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Причина и ущерб устанавливаются. Как сообщает 057.ua, еще один мужчина получил порезы конечностей, он обратился за помощью к медикам, но от госпитализации отказался.

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