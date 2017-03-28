В Балаклее на 80% восстановлено газоснабжение - ГСЧС

В Балаклее и близлежащих населенных пунктах восстановлено энергоснабжение, а также на 80% восстановлено газоснабжение самого города.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, продолжается работа по полному восстановлению газоснабжения Балаклеи и района.

«Из временных эвакуационных пунктов в г. Балаклея перемещены все эвакуированные», - говорится в сообщении.

Кроме того, организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением относительно правил поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

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Отмечается, что в Штаб по чрезвычайной ситуации поступило 424 заявки по выявлению боеприпасов, в частности, 28 марта - 16 заявок от населения, которое вернулось в город и обнаружило предметы, внешне похожие на взрывоопасные предметы в местах, которые были недоступны пиротехникам во время подворового обследования.

Всего же с начала работ изъято 1 тыс. 466 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в городе Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы и разгорелся пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта. По состоянию на утро 27 марта территория Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.