Бывший крымский прокурор, подозреваемый в госизмене, объявлен в розыск – ГПУ

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«С целью установления местонахождения подозреваемого следователями прокуратуры Автономной Республики Крым объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о получении разрешения на задержание бывшего прокурора с целью его доставки в суд и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля прокуратура Автономной Республики Крым объявила экс-прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере Сергею Нянчуру о подозрении по факту государственной измены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.111 УК Украины.

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По данным пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, досудебным расследованием установлено, что Нянчур в марте 2014 года поступил на службу в так называемую "военную прокуратуру Черноморского флота Российской Федерации", заняв должность первого заместителя военного прокурора ЧФ РФ, в которой находится по настоящее время.