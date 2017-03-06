ГПУ объединила уголовные дела против Юры Енакиевского

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как отмечается, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное следствие по уголовному производству по подозрению Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 368-2 (Незаконное обогащение) УК Украины.

В рамках указанного уголовного производства 29 декабря 2014 года бывшему народному депутату сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в сумме около 177 млн грн во время заключения договоров между ГП «Госэкоинвест» и ООО «Карпатыстройинвест» и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах в сумме около 650 млн грн.

Читайте такжеДела Юры Енакиевского: Интерпол не получал информации о закрытии производств

«В данном случае речь идет о хищении киотских денег, выделенных на выполнение капитального ремонта 38 объектов социальной сферы в Луганской области, то есть в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Поэтому сейчас не представляется возможным проведение необходимых процессуальных действий, в том числе экспертиз, для завершения расследования уголовного производства по данному факту», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, указанным управлением Генпрокуратуры проводится досудебное следствие по уголовному производству по подозрению Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 189 (Вымогательство), ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Читайте такжеВ ЕС согласовали продление санкций против "Януковича и Ко" еще на год

Во время расследования указанного уголовного производства 27 сентября 2016 года сообщено о подозрении Иванющенко и двум другим лицам по факту организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц доли в уставном фонде ООО «Промрынок», что нанесло материальный ущерб потерпевшим в крупных размерах и организации подписания, по предварительному сговору группой лиц, заведомо подложного документа. 7 октября 2015 года по указанному производству Иванющенко объявлен в розыск.

«1 марта уголовные производства объединены в одно производство. Досудебное расследование по указанным фактам продолжается», - говорится в сообщении.

Прокуратура будет принимать все предусмотренные законом меры, чтобы аресты, наложенные на имущество Иванющенко, были сохранены в рамках дальнейшего расследования объединенного уголовного производства, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства против Иванющенко. Впоследствии в Верховном суде заявили, что не принимали решения о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко.