На Львовщине в результате обвала травмировался шахтер
09:42, 24 января 2017Происшествия
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В Червонограде Львовской обл. в результате обвала породы был травмирован работник шахты "Степная" ГП "Львовуголь".
Причины происшествия - выясняются / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
В 3:43 23 января в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы госпитализирован работник шахты "Степная" ГП "Львовуголь" 1984 года рождения, житель Червонограда.
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Травмирование произошло в результате обвала породы. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение.
Причины происшествия - выясняются.
Состояние пострадавшего состоянием на 6:00 24 января - средней тяжести.
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