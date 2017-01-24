На Львовщине в результате обвала травмировался шахтер

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

В 3:43 23 января в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы госпитализирован работник шахты "Степная" ГП "Львовуголь" 1984 года рождения, житель Червонограда.

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Травмирование произошло в результате обвала породы. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение.

Причины происшествия - выясняются.

Состояние пострадавшего состоянием на 6:00 24 января - средней тяжести.