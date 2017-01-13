В ресторане в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, инцидент произошел сегодня около 7 часов утра в ресторане, расположенном на ул. Сечевых Стрельцов.

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«Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек, 25-30 лет, отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову», - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. В результате инцидента другие посетители и работники заведения не пострадали.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины содеянного. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Сведения по факту инцидента зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события, проинформировали в полиции.