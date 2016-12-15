Во Львовской области в ДТП погиб майор полиции

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло 15 декабря, в 00.30, в поселке Гирник Сокальского района.

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Старший участковый офицер отдела превенции Сокольского отделения полиции майор полиции Богдан Батарчук, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением и съехал в кювет.

От полученных травм 37-летний полицейский погиб на месте происшествия.

Руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, работники Сокальского отделения полиции выразили соболезнования семье погибшего.