Во Львовской области в ДТП погиб майор полиции
10:59, 15 декабря 2016Происшествия
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Во Львовской области сегодня ночью в результате дорожно-транспортного происшествия погиб майор полиции.
Полицейский не справился с управлением и съехал в кювет / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло 15 декабря, в 00.30, в поселке Гирник Сокальского района.
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Старший участковый офицер отдела превенции Сокольского отделения полиции майор полиции Богдан Батарчук, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справился с управлением и съехал в кювет.
От полученных травм 37-летний полицейский погиб на месте происшествия.
Руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, работники Сокальского отделения полиции выразили соболезнования семье погибшего.
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