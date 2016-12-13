На житомирском полигоне произошел взрыв: ранены двое десантников

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, предварительно установлено, что в селе Тетеревка под Житомиром на военном полигоне, по приказу командира, личным составом десантно-штурмового батальона одной из воинских частей, проводились занятия по огневой подготовке с выполнением стрельб из миномета во время которых, произошла детонация мины, которая привела к ранению и травмированию двух старших солдат.

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Согласно сообщению, военных доставили в Житомирский военный госпиталь, где им установили диагноз: сотрясение головного мозга, многочисленные ранения лица. В настоящее время их состояние удовлетворительное и они находятся в неврологическом и офтальмологическом отделениях.

По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Досудебное расследование проводит военная прокуратура Житомирского гарнизона.