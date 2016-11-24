В Луцке сгорел фотостенд памяти погибших в АТО волынян

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, сообщение о пожаре на Театральной площади на линию экстренного вызова «102» поступило от диспетчера ГСЧС сегодня в 04.15.

Как отмечается, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.

Во время осмотра установлено, что огнем уничтожено около трех метров деревянного стенда с фотографиями героев, часть фотографий повреждены дымом.

Горожане в соцсетях пишут, что одной из причин пожара может быть поджог, но правоохранители считают, что причиной пожара стало самовозгорание стенда от открытого огня лампадки.

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«Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Сведения по данному факту полиция внесла в Журнал Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях»,- добавили в секторе коммуникации ГУ НП в области.

В то же время, городской голова Луцка Николай Романюк на своей странице в «Фейсбук» сообщил, что дал поручение в кратчайшие сроки восстановить фотостенд и выяснить обстоятельства этого происшествия.