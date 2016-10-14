В Тернополе открыли мемориальную доску погибшему в АТО земляку (фото)
22:12, 14 октября 2016Общество
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Сегодня в Тернополе по случаю Дня защитника Украины открыли мемориальную доску погибшему в АТО бойцу, работнику городского совета Андрею Питаку.
Доску открыли на фасаде дома на ул. Вербицкого,4, где жил Питак / Фото пресс-служба городского совета
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, доску открыли на фасаде дома на ул. Вербицкого,4, где жил Питак.
«Мы свято храним память об Андрее, ведь герои не умирают, они живут в наших сердцах», – сказал во время выступления городской голова Сергей Надал.
Фото пресс-служба городского совета
Как сообщал УНИАН, Андрей Питак погиб 1 марта 2016 года на Луганщине.
В августе по случаю Дня города городской совет посмертно присвоил бойцу и еще шестерым тернопольчанам, погибшим в зоне АТО, звание «Почетный гражданин Тернополя».
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