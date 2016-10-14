В Тернополе открыли мемориальную доску погибшему в АТО земляку (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, доску открыли на фасаде дома на ул. Вербицкого,4, где жил Питак.

«Мы свято храним память об Андрее, ведь герои не умирают, они живут в наших сердцах», – сказал во время выступления городской голова Сергей Надал.

Как сообщал УНИАН, Андрей Питак погиб 1 марта 2016 года на Луганщине.

В августе по случаю Дня города городской совет посмертно присвоил бойцу и еще шестерым тернопольчанам, погибшим в зоне АТО, звание «Почетный гражданин Тернополя».