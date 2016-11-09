В Лондоне перевернулся трамвай, погибли пять человек

17:06, 09 ноября 2016
Происшествия
872 0

Пять человек погибли в Кройдоне на юге Лондона из-за схода с рельсов трамвая, сообщили в транспортной полиции города.

В Лондоне перевернулся трамвай / REUTERS

Как передает Русская служба Би-би-си, госпитализирован 51 человек.

Водитель трамвая задержан, о предъявленных ему обвинениях пока не сообщается.

Соболезнования родным погибших и пострадавших выразили премьер-министр Британии Тереза Мэй и мэр Лондона Садик Хан.

Читайте такжеВ Одессе трамвай наехал на пешехода, мужчина погиб на месте

Трэмлинк (кройдонский трамвай) - трамвайная система, которая открылась в мае 2000 года.

Одной из причин строительства Трэмлинка стало отсутствие метро в Кройдоне.

В 2015-2016 годах пассажирами этой трамвайной системы стали 27 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter