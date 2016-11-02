Стрельба и ДТП в центре Одессы: полиция признала, что открыла огонь на поражение по подозреваемым

Как сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Вадим Могила, по уточненной информации, сегодня, перед столкновением в центре города автомобиля Citroen и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen, работники уголовного розыска применили оружие во время спецоперации по задержанию подозреваемых.

«По факту применения оружия нашими сотрудниками начальником назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов», - сказал заместитель начальника главка.

Могила пояснил, что работниками уголовного розыска ГУНП в Одесской области сегодня проводили оперативно-розыскные мероприятия. Они работали по отдельному поручению следователя в рамках уголовного производства по факту совершения разбойного нападения.

Во время попытки задержания находящиеся в Citroen подозреваемые в совершении преступления начали стрелять в правоохранителей. Полицейские, учитывая, особую опасность действий преступников, вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие, открыв огонь на поражение.

«После чего злоумышленники пытались скрыться, повредив транспортное средство сотрудников полиции. И уже позднее, уходя от погони, на Польском спуске совершили столкновение с инкассаторским автомобилем», - рассказал Могила.

Раненых или погибших в результате происшествия нет.

В настоящее время проводятся следственные действия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Следственным управлением ГУ НП начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы автомобиль Citroen врезался в инкассаторский микроавтобус Volkswagen. Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся. Очевидцы сообщили о стрельбе. В главке сообщали, что правоохранители не применяли табельное оружие, а стрельбу вели только злоумышленники. Никто не пострадал.