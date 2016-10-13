В Одессе из-за шторма подтоплена электроподстанция, от которой зависит работа насосов по откачке воды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня брифинге заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, ситуация сложная в связи с тем, что в районе бывшего завода «ЗОР» во время шторма, начавшегося 12 октября, «активно поступала морская вода на территорию города». В результате произошло затопление подстанции на портовом элеваторе, что обесточило насосные станции.

«В результате шторма оказалась подтопленой морской водой, выведеной из строя и обесточеной электроподстанция, которая питает работу насосов в районе Пересыпи. Это привело к затоплению улиц: Атамана Головатого, Черноморского казачества, 7-й Пересыпской, Ярмарочной, Пересыпского моста, Церковной, Плыгуна и других прилегающих улиц и переулков», - сказал Труханов.

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По его данным, для того, чтобы ввести подстанцию в строй, необходимо не менее 2 суток. Как отметил Труханов, для возобновления работы подстанции понадобится около двух суток, поэтому принято решение - установить временный генератор для откачки воды.

По информации предприятия «Одессагаз», в результате обрушения деревьев зафиксировано около 40 случаев обрыва газопроводов.

По предварительным данным, в Одессе в результате непогоды обрушились и существенно пострадали в общей сложности около 1,5 тыс. деревьев.

Труханов отметил, что у сотрудников коммунальных предприятий не хватает физических сил для устранения последствий шторма. К работе по уборке упавших деревьев и больших веток подключились предприятия «Одескабель», «Стальканат», Одесский морской торговый порт, а также бойцы Национальной гвардии, которые при помощи бензопил убирают деревья. Также задействованы их технические средства.

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Кроме того, Труханов призвал депутатов горсовета присоединиться к ликвидации последствий стихийного бедствия, так как «у них на округах есть свои возможности, есть люди, которые могут помочь».

«Помощь волонтерская необходима. Беда не постучала в двери горсовета, она постучалась к нам в город. При такой норме осадков, при таком ветре не справятся наши штатные подразделения», - сказал Труханов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за шторма, прошедшего 12-13 октября выпало четыре месячных нормы осадков, обесточено более 1,3 тыс. жилых домов.

12 октября в Одессе из-за сильного ветра упали два строительных крана и десятки деревьев, погибли три человека, в том числе ребенок.