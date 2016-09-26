После трагедии в Днепре патрульные чаще будут применять электрошокеры - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня на брифинге в Днепре.

"После трагедии, которая произошла в Днепре с полицейскими, мы намерены усилить инструкцию по применению оружия и получить законодательно разрешение на более жесткие действия. Закон о Национальной полиции предусматривает применение электрошокеров, но практически они не применялись до этого времени", - отметил министр.

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По его словам, полицейские будут применять электрошокеры и к этому надо быть готовыми.

"Это, возможно, неприятная новость, но к этому гражданам надо быть готовыми. Будут электрошокеры со всеми последствиями, а также будет применяться оружие безо всяких на то сантиментов, если будет эта норма прописана", - сказал Аваков.

Министр сообщил, что первая партия электрошокеров уже закуплена и сейчас проводится ее регистрация в соответствующих ведомствах.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Сегодня в Днепре состоялось прощание с погибшими полицейскими. В гражданской панихиде приняли участие несколько тысяч местных жителей, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители города Днепр и Днепропетровской области.