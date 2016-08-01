В Киеве пьяный водитель разбил шесть авто (фото)

В нем пострадали сразу шесть машин, передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Виновник ДТП - водитель Toyota, который находился в нетрезвом состоянии.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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