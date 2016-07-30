На Львовщине задержали партию поддельной водки на миллион
16:25, 30 июля 2016Происшествия
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Во Львовской области правоохранители задержали вблизи города Стрый грузовой автомобиль Mercedes, который перевозил крупную партию водочных изделий.
На Львовщине задержали партию поддельной водки / ГУ НП Львовской области
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области, во время осмотра грузовика оперативники обнаружили и изъяли 21 тыс. бутылок водки торговой марки «Люботын пшеничная» производства ЗАО «Люботинский завод «Продтовары» с явными признаками подделки. Общая стоимость изъятой партии составляет более 1 млн грн.
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По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают, где изготавливался фальсификат, а также места его сбыта. Назначен ряд экспертиз, ведутся следственные действия.
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