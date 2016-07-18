Силовики задержали второго подозреваемого в перестрелке в Алматы

"Сотрудниками органов внутренних дел установлено и задержано лицо, которое находилось рядом с преступником, пытавшимся проникнуть в РУВД города Алматы. Проверяется его причастность к возможному совершению противоправных деяний", - цитирует пресс-службу МВД Кахзахстана NUR.KZ.

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Как сообщал УНИАН, один подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Установлена его личность.

Напомним, в понедельник, 18 июля, в Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой погибли трое полицейских и один гражданский.



