Силовики задержали второго подозреваемого в перестрелке в Алматы
15:49, 18 июля 2016Мир
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В Алматы задержали мужчину, который находился рядом с преступником, пытавшимся проникнуть в здание РУВД.
REUTERS
"Сотрудниками органов внутренних дел установлено и задержано лицо, которое находилось рядом с преступником, пытавшимся проникнуть в РУВД города Алматы. Проверяется его причастность к возможному совершению противоправных деяний", - цитирует пресс-службу МВД Кахзахстана NUR.KZ.
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Как сообщал УНИАН, один подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Установлена его личность.
Напомним, в понедельник, 18 июля, в Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой погибли трое полицейских и один гражданский.
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