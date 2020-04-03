Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова

Адвокаты просили суд отменить приговор и прекратить производство против них.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины оставила без изменений приговор первой и постановление апелляционной инстанции в отношении участников ДТП с шестью погибшими в Харькове в октябре 2017 года Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за карантина заседание проходит в закрытом режиме, без СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса. Заседание транслируется на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

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Выслушав стороны, коллегия судей постановила:

"Приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа оставить без изменения, а кассационные жалобы... - без удовлетворения".

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49 -летний Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому с лишением права управлять автомобильными средствами на три года.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

14 августа Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда относительно Зайцевой и Дронова.

В частности, адвокат Зайцевой просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова требовал закрыть уголовное производство против своего подзащитного.

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил приговор в силе.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство защиты, определив обоим виновникам ДТП возмещение гражданских исков пострадавших в результате аварии в равных долях, тогда как суд первой инстанции определил солидарное возмещение.