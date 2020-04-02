Во Львове четыре человека отравились угарным газом: двое скончались
13:00, 02 апреля 2020Происшествия
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Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.
На Львовщине - очередное отравление угарным газом / www.sq.com.ua
Во Львове четверо людей отравились угарным газом, двое из них умерли.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
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"1 апреля около 23:10 в г. Львове, в квартире дома по ул. Кондукторская 31, отравились, вероятно, угарным газом, 4 (четыре человека), двое из которых скончались на месте происшествия и двое в тяжелом состоянии госпитализированы в Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области семья отравилась угарным газом: двое людей погибли, еще двоих госпитализировали в больницу.
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