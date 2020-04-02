Во Львове четыре человека отравились угарным газом: двое скончались

Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Во Львове четверо людей отравились угарным газом, двое из них умерли.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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"1 апреля около 23:10 в г. Львове, в квартире дома по ул. Кондукторская 31, отравились, вероятно, угарным газом, 4 (четыре человека), двое из которых скончались на месте происшествия и двое в тяжелом состоянии госпитализированы в Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области семья отравилась угарным газом: двое людей погибли, еще двоих госпитализировали в больницу.