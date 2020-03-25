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Власти Тернополя просят горожан анонимно сообщать о соседях, прибывших из-за рубежа и пренебрегающих самоизоляцией

16:47, 25 марта 2020
Происшествия
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Власти будут проверять информацию / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, сообщить о соседях можно даже анонимно.

Для этого на сайте городского совета разместили ссылки на Google-документ, в котором можно написать детали нарушения и адрес.

«В случае, если вам известно о прибытии людей из-за границы, которые не соблюдают самоизоляцию в течение 14 дней, если ваши соседи имеют высокую температуру и недавно вернулись из других стран, информируйте об этом Тернопольский оперативный штаб, созданный для борьбы с коронавирусом», - говорится в документе.

В мэрии отметили, что после получения сообщения по указанным людьми адресам будут выезжать медицинские работники и представители полиции. Они будут проверять информацию, при необходимости окажут медицинскую помощь.

Также информировать о нарушении карантина предлагают на «горячую линию» городского совета.

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