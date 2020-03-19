Под Днепром женщина решила убрать кладбище и сожгла 2 гектара земли (видео)

Женщина подожгла сухие листья, но из-за ветренной погоды, пламя разнесло по сухой траве.

В Днепропетровской области в Царичанском районе в селе Китайгород женщина подожгла сухие листья, но из-за ветренной погоды начался пожар, охвативший 2 гектара земли.

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Как сообщает пресс-служб ГСЧС в Днепропетровской области, пожарные боролись с огнем около часа. На место происшествия вызвали правоохранителей. Полицейские установили, что поджог сделала местная жительница, которая убиралась на кладбище. Женщина подожгла сухие листья. Но из-за ветренной погоды, пламя разнесло по сухой траве.

На женщину составили протокол по ст. 152 «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов». Данная статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.