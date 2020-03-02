В Киеве разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками (фото)

Изъято около 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о разоблачении полицией крупнейшей в Украине сети интернет-торговли наркотиками и лаборатории, где ежемесячно производилось 100 кг психотропных веществ.

Об этом он сообщил в Twitter.

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«НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ», - написал он.

По словам министра, правоохранители задержали 9 участников организованной преступной группы.

«Изъято около 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн. Спасибо за службу! » - добавил Аваков.