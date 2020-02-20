В Тернопольской области из-за халатности врачей умер младенец

Мать пожаловалась в полицию на действия врачей через две недели после смерти ребенка.

В Тернопольской области полиция начала расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло смерть младенца.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в Борщевское отделение полиции с жалобой на действия врачей обратилась мать умершего ребенка.

Женщина рассказала, что стояла на учете в Борщевской райбольнице.

«4 февраля она почувствовала боль. В 01:00 отец доставил ее в медучреждение. Однако дежурный медик к ней не подходил. Осмотр проводил акушер, консультируясь по телефону с врачом, у которого она находится на учете. Последний раз сердце ребенка прослушивалось в утробе матери в 07:00, уже через час медики заявили, что ребенок мертв», - говорится в сообщении.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Действия врачей проверят правоохранители согласно уголовному производству.