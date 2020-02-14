В Луганской области обнаружен тайник с боевыми противотанковыми минами - СБУ

Изъяты две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила.

Совместная группа Службы безопасности Украины и подразделений контрдиверсионной борьбы операции Объединенных сил обнаружила в Луганской области тайник с военными средствами поражения - противотанковыми минами.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

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Отмечается, что место незаконного хранения оружия было оборудовано в заброшенной постройке в окрестностях Попасной.

"Из тайника сотрудники СБУ изъяли две боевые противотанковые мины ТМ-62М общим весом 14 килограммов тротила", - говорится в сообщении.

Проверяется информация о возможной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований к обустройству тайника. В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Обнаруженные средства поражения были обезврежены взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.