Почти килограмм ртути разлили возле остановки во Львове (видео)

Ртуть на утилизацию передали областному управлению по чрезвычайным ситуациям.

Почти килограмм ртути рядом с общественной остановкой заметили прохожие в Львове.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Опасное вещество было разлито на тротуаре аж на 15 квадратных метрах возле одного из крупнейших рынков города.

Чтобы никто из людей не пострадал, полицейские сразу огородили место лентой. Тем временем спасатели в специальных защитных костюмах вручную более часа собирали жидкий металл.

Ртуть на утилизацию передали областному управлению по чрезвычайным ситуациям. Кто и зачем разлил ее в людном месте – выясняют.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали мужчину, который пытался сбыть около 10 килограммов ртути.