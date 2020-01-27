Военные Ирана скрывали атаку на украинский самолет МАУ - New York Times

Первым военным, который узнал об атаке на украинский самолет, стал председатель ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде.

Военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета.

Об этом пишет New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

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Как отмечается, глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на украинский самолет. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.

"Я позвонил чиновникам и сказал им, что это произошло, и вполне возможно, мы сбили собственный самолет", - сказал он позже в телевизионном заявлении.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, продолжает NYT, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета. По его словам, усложняют переговоры информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации.

Как писал УНИАН, авиакатастрофа вблизи Тегерана произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Так, на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет.