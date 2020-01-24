В Одесской области осужденным не платили зарплату на контрагентских работах

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области Раздельнянская местная прокуратура в ходе комплексной проверки по второму полугодию за 2019 год выявила факт невыплаты заработной платы 18-ти осужденным.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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Установлено, что в государственном учреждении «Ширяевский исправительный центр (№111)» 18-ти осужденным, работавшим на контрагентских работах на сельскохозяйственном госпредприятии, с ноября прошлого года не выплачивается зарплата.

«В целях восстановления нарушенных прав осужденных на своевременное получение заработной платы, прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 175 (невыплата зарплаты) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в пресс-службе.

Расследуют дело следователи Ширяевского отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области прокуратура открыла уголовное дело по факту возможного ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть осужденного.