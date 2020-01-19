В Кривом Роге разрисовали красной краской памятник жертвам Холокоста
18:37, 19 января 2020Происшествия
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Текст на памятнике залили красной краской.
Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста / фото: twitter/ambassadorlion
В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.
Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
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Злоумышленники закрасили красной краской слова, которые были написаны в память о местных евреях, которые погибли за нацистский режим.
По словам посла, инцидент произошел за несколько дней до почитания Международного дня памяти жертв Холокоста. "Надеюсь, правосудие восторжествует", - отметил посол.
Также Лион обратил внимание, что этот памятник расположен недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского.
Как сообщал УНИАН, в Центрально-Городском районе города Кривой Рог мужчина на похоронах убил двух человек.
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