Иран пока не намерен отдавать "черные ящики" самолета МАУ Украине - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что Иран все-таки передаст Украине «черные ящики».

Иран пока не намерен передавать Украине «черные ящики» сбитого Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Читайте такжеАвиакатастрофа МАУ: пострадавшие страны будут требовать от Ирана предоставить доступ ко всем материалам следствия

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Иран сам пытается проанализировать данные бортовых самописцев сбитого их ракетой украинского пассажирского самолета.

Как отмечает издание, Канада, которая потеряла 57 граждан в авиакатастрофе, и другие страны, которые потеряли граждан, призывают Иран к тщательному расследованию, а также заявили, что данные о полетах и ​​диктофоны должны быть проанализированы за рубежом.

«Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. В противном случае наши варианты - это Украина и Франция, но пока не принято решение о направлении их в другую страну», - заявил директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.

Ранее Украина заявляла, что ожидает, что Иран передаст «черные ящики» ее лайнера. В то же время СМИ со ссылкой на Резайефара сообщали, что Иран все-таки передаст Украине «черные ящики».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.