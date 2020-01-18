В Дрогобыче чиновник зарабатывал на неутилизированном мусоре

Чиновник также обещал запустить мусоросортировочную линию, но накапливал там отходы.

39-летний директор коммунального предприятия Дрогобыча на Львовщине оформлял расходы за услуги вывоза мусора, которое на самом деле не вывозилось.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Кроме этого, выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, но накапливал там отходы.

Таким образом, вред причинен не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются серьезным источником загрязнения воздушной и водной среды, говорят в прокуратуре.

По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ (относительно фоновой пробы) таких,к: цинк, нитраты, фосфор, свинец, хлориды и др.

После проведения ряда экспертиз будет решен вопрос об объявлении фигурантам подозрений. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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