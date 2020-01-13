В полиции рассказали о главном подозреваемом в убийстве Окуевой (видео)

Мужчина - член преступной организации, говорят правоохранители.

Вероятный киллер участницы АТО Амины Окуевой - член преступного сообщества и выходец из Дагестана.

Об этом во время брифинга 13 января рассказал глава управления полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает ТСН.

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По словам правоохранителя, пока ведутся определенные следственные действия, которые дадут ответ, этот человек принимал участие лишь в передаче оружия или непосредственное выполнение (убийство Окуевой, - УНИАН.). Небытов убеждает, что в полиции достаточно доказательств, однако отказался рассказывать детали, чтобы не навредить следствию.

"Сейчас скажу, что этот человек является членом преступной организации, по которым возбуждено уголовное производство и именно за совершение заказных убийств. Этот человек родился в Дагестане еще в Советском союзе, прибыл в Украину, длительный срок уже гражданин Украины. Конкретный вид его деятельности не определен, однако мы понимаем, что те заказные убийства, которые были совершены, – их целью было давление на бизнес", – рассказал он о подозреваемом.

Справка. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.