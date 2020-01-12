Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой – Аваков (фото, видео)

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии, рассказал министр.

Правоохранители задержали группу киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве чеченского добровольца АТО Амины Окуевой и тяжелом ранении ее мужа в 2017 году.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины.ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии», – написал он.

Министр также выложил фото и видеоматериалы с задержания.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде у Глевахи (Киевская область).

Окуева погибла, ее муж был ранен. 1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.