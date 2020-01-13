Взяли покататься: пьяные работники СТО разбили дорогой внедорожник клиента (видео)

Мужчины не вписались в поворот и врезались в гараж.

Нетрезвые работники СТО разбили дорогой внедорожник клиента, который взяли покататься.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Киеве работники СТО взяли покататься автомобиль, оставленный хозяином на ремонт, не вписались в поворот и врезались в гараж.

Полиция подтвердила, что они были навеселе. С места аварии машину уже забрали на эвакуаторе.