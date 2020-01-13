Взяли покататься: пьяные работники СТО разбили дорогой внедорожник клиента (видео)
13:25, 13 января 2020Происшествия
411 0
Мужчины не вписались в поворот и врезались в гараж.
Нетрезвые работники СТО разбили дорогой внедорожник клиента, который взяли покататься.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель на Audi влетел в здание филармонии
В Киеве работники СТО взяли покататься автомобиль, оставленный хозяином на ремонт, не вписались в поворот и врезались в гараж.
Полиция подтвердила, что они были навеселе. С места аварии машину уже забрали на эвакуаторе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter