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Взяли покататься: пьяные работники СТО разбили дорогой внедорожник клиента (видео)

13:25, 13 января 2020
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Киеве работники СТО взяли покататься автомобиль, оставленный хозяином на ремонт, не вписались в поворот и врезались в гараж.

Полиция подтвердила, что они были навеселе. С места аварии машину уже забрали на эвакуаторе.

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