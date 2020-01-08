МВД готово направить в Иран группу спасателей и экспертов для поисковых операций

Отмечается, что силы ГСЧС и МВД ожидают решения правительства Украины и иранской стороны.

Министерство внутренних дел Украины готово направить в Иран мобильную группу спасателей и экспертов для поисковых операций в связи с авиакатастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Об этом говорится на сайте МВД.

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«МВД Украины готово направить в Иран мобильную группу для поисковых операций. В Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране», - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ГСЧС и МВД ожидают решения правительства Украины и иранской стороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

По данным пресс-службы авиакомпании МАУ, самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран-Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 6.10 по местному иранскому времени.

«По предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил

о странах происхождения людей, погибших в результате катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Министр написал в Twitter: «Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж) Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3».

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