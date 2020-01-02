Николаевский депутат угрожал патрульным пистолетом после нарушения ПДД (видео)

Сегодня ему объявили о подозрении.

Депутат Николаевского областного совета угрожал патрульным полицейским после того, как они остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, инцидент произошел в ночь на 25 декабря в Березанском районе. Экипаж остановил автомобиль Toyota за обгон полицейского автомобиля через сплошную полосу.

"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие, аргументируя тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. На требование полицейского спрятать оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь скрыться", - говорится в сообщении.

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Копам удалось догнать водителя и заблокировать его. Впоследствии выяснилось пребывания за рулем депутата облсовета. За невыполнение им требований об остановке и превышение скорости на него составили админпротоколы, а за угрозу оружием - открыли уголовное производство. За это ему грозит до трех лет лишения свободы. Пистолет, которым он угрожал, изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня депутату объявили о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время ему планируют избрать меру пресечения.

Правоохранители имя подозреваемого депутата не уточняют, однако, по данным "Преступности.НЕТ, речь идет о Вадиме Олабине.

Как сообщал УНИАН, нардеп из ОПЗЖ Нестор Шуфрич похвастался фото с убитым носорогом.