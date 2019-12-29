Шуфрич похвастался фото с убитым носорогом (фото)
23:37, 29 декабря 2019Политика
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В 2019 году Шуфрич был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Нестор Шуфрич и убитое животное / фото: движение "Честно"/Facebook
Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич похвастался убийством животных.
Соответствующие фото с мертвыми животными и Шуфричем опубликовало движение Честно на своей странице в Facebook.
В 2019 году Шуфрич был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сейчас он занимает должность председателя Комитета по вопросам свободы слова и является членом политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Фото: движение "Честно"/Facebook
Как сообщал УНИАН, ранее Шуфрич едва не «нарвался» в эфире на экс-депутата Верховной Рады от «Свободы» Юрия Михальчишина, назвав «гастролерами» добровольцев и ветеранов АТО, которые прибыли в Золотое с целью не допустить разведения войск в населенном пункте.
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