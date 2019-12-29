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Шуфрич похвастался фото с убитым носорогом (фото)

23:37, 29 декабря 2019
Политика
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Нестор Шуфрич и убитое животное / фото: движение "Честно"/Facebook

Соответствующие фото с мертвыми животными и Шуфричем опубликовало движение Честно на своей странице в Facebook.

В 2019 году Шуфрич был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сейчас он занимает должность председателя Комитета по вопросам свободы слова и является членом политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Фото: движение "Честно"/Facebook

Как сообщал УНИАН, ранее Шуфрич едва не «нарвался» в эфире на экс-депутата Верховной Рады от «Свободы» Юрия Михальчишина, назвав «гастролерами» добровольцев и ветеранов АТО, которые прибыли в Золотое с целью не допустить разведения войск в населенном пункте.

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Теги: #животные#Шуфрич