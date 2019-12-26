В Днепре на Рождество ограбили детсад: украли детскую еду и лампочки
09:22, 26 декабря 2019Происшествия
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Мужчины бросили награбленное, когда увидели, что их заметили.
Обоих мужчин доставили в отделение полиции / facebook.com/mvs.gov.ua
Ночью 26 декабря двое мужчин ограбили один из детсадов Днепра. Полицию вызвали свидетели, которые заметили подозрительных лиц возле здания.
Об этом сообщает Информатор.
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По сообщению полиции, мужчины проникли в детский сад и похитили лампочки, жидкое мыло, стиральный порошок и продукты. Награбленное мужчины оставили в беседке, когда увидели, что их заметили.
Одному из злоумышленников – 30 лет, другому – 52. Обоих мужчин доставили в отделение полиции.
Как сообщал УНИАН, в городе Измаил Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже пожертвований на лечение больных детей.
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