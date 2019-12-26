В Днепре на Рождество ограбили детсад: украли детскую еду и лампочки

Мужчины бросили награбленное, когда увидели, что их заметили.

Ночью 26 декабря двое мужчин ограбили один из детсадов Днепра. Полицию вызвали свидетели, которые заметили подозрительных лиц возле здания.

Об этом сообщает Информатор.

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По сообщению полиции, мужчины проникли в детский сад и похитили лампочки, жидкое мыло, стиральный порошок и продукты. Награбленное мужчины оставили в беседке, когда увидели, что их заметили.

Одному из злоумышленников – 30 лет, другому – 52. Обоих мужчин доставили в отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаил Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже пожертвований на лечение больных детей.