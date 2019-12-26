цей матеріал доступний українською

В Днепре на Рождество ограбили детсад: украли детскую еду и лампочки

09:22, 26 декабря 2019
Происшествия
103 0
Обоих мужчин доставили в отделение полиции / facebook.com/mvs.gov.ua

Ночью 26 декабря двое мужчин ограбили один из детсадов Днепра. Полицию вызвали свидетели, которые заметили подозрительных лиц возле здания.

Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Одесской области произошел взрыв в дачном кооперативе: двое пострадавших

По сообщению полиции, мужчины проникли в детский сад и похитили лампочки, жидкое мыло, стиральный порошок и продукты. Награбленное мужчины оставили в беседке, когда увидели, что их заметили.

Одному из злоумышленников – 30 лет, другому – 52. Обоих мужчин доставили в отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаил Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже пожертвований на лечение больных детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#дети#грабежпогода в Днепре