В Сумах к 8 годам тюрьмы осужден парень, которого ранее оправдали за убийство в 15-летнем возрасте

В результате уличной ссоры из-за татуировки несовершеннолетний зарезал мужчину и ранил еще одного.

В Сумах к 8 годам заключения приговорен молодой парень, которого ранее суд оправдал за убийство, совершенное им в 15-летнем возрасте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, приговором Заречного районного суда г. Сумы от 3 декабря обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство и умышленное убийство) УК Украины.

«Сумской местной прокуратурой уже второй раз поддержано публичное обвинение в суде первой инстанции в отношении в данное время уже 19-летнего юноши, который в 15-летнем возрасте лишил жизни одного и ранил другого мужчину. И приговорен к 8 годам лишения свободы», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.

Согласно сообщению, 10 мая 2015 года подросток прогуливался по центру города вместе с группой молодежи. К ним подошли двое незнакомых нетрезвых мужчин и поинтересовались, что означает татуировка на голени одного из парней.

В дальнейшем между мужчинами и подростками возникла словесная ссора. Несмотря на значительное количество людей, которые были свидетелями конфликтной ситуации, несовершеннолетний достал нож и ранил 22-летнего и 27-летнего мужчин. Первого без сознания медики госпитализировали в реанимацию, его товарищ умер на операционном столе.

На основании собранных доказательств (характера ранений, отсутствия оружия у потерпевших, свидетельств очевидцев, записи камер видеонаблюдений) действия юноши были квалифицированы как умышленное убийство и покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений по ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Прокуратура настаивала на 15 годах заключения для обвиняемого, однако приговором Заречного районного суда г. Сумы от 5 февраля 2018 года юноша был оправдан из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого преступления. Суд посчитал, что действия обвиняемого должны квалифицироваться по ст. 118 УК Украины, а именно как умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

«Прокуратура категорически не согласилась с таким решением суда и обжаловала его. 19 июня 2018 года Апелляционный суд Сумской области согласился с доводами прокуратуры, поэтому решение суда первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое судебное рассмотрение в Заречный районный суд г. Сумы, который сегодня и вынес новое решение», - отмечается в сообщении.