На Одесщине водитель сбил односельчанина и "оставил умирать в кустах" - соцсети

Родственники погибшего заявляют, что тяжело травмированного мужчину виновник аварии напоил жидкостью, что привело к ожогу легких.

В Подольском районе Одесской области водитель на иномарке смертельно травмировал пешехода на обочине дороги и скрылся с места происшествия.

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В Подольском районе Одесской области водитель на иномарке смертельно травмировал пешехода на обочине дороги и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось ночью на автодороге «Подольск – Балта», недалеко от села Малый Фонтан.

Как отмечается, водитель автомобиля Opel сбил 36-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по обочине дороги. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя - им оказался житель Подольского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Автомобиль помещен на штрафплощадку», - заявили в главке.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами до трех лет.

Как сообщили в социальных сетях родственники погибшего – Руслана Самойленко – виновник ДТП не задержан. Отмечается, что Самойленко ехал на велосипеде домой - в село Малый Фонтан.

Сбили его примерно в 19.30 односельчане, после чего оставили «умирать в кустах».

Кроме того, по данным родственников, виновник ДТП со своим пассажиром напоили тяжело травмированного Самойленко неизвестной жидкостью, что привело к очень сильному ожогу легких.

В больницу потерпевший был доставлен в бессознательном состоянии около 23.00. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, ожог легких, колотую рану на ноге, большую кровопотерю.

Вещи потерпевшего - велосипед и мобильный телефон – не обнаружены.

В больнице Самойленко был почти две недели в состоянии глубокой комы, после чего умер.